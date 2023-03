Ein Arbeitsplatz auf 2000 Metern Höhe

Spielt das Wetter mit, dann läuft der Skibetrieb bis 16. April. Helmut Bader wird die meiste Zeit bis dahin am Berg verbringen. „Während der Saison ist man quasi mit dem Pistenfahrzeug verheiratet und muss es auch behandeln wie eine Persönlichkeit“, scherzt er. Gemeinsam mit seinen Kollegen ist er am Morgen oft als Erster auf dem Sonnenkopf - und am Abend der Letzte, der vom Berg herunterkommt. Zimperlich darf man bei diesem Beruf nicht sein. „Man ist sprichwörtlich bei Wind und Wetter draußen und wenn am Fahrzeug unterwegs einmal etwas defekt ist, dann muss man auch bei Minusgraden sich gleich vor Ort darum kümmern“, erzählt der Profi. Jeder Fahrer hat ein ihm zugeteiltes Pistengerät. Auch wenn sich laut Bader in den vergangenen Jahrzehnten viel geändert hat in Sachen Technik, so ist es doch wichtig, dass ein jeder sein Fahrzeug so gut wie möglich kennt und kleinere Reparaturen selbst durchführen kann.