Alkoholverbot am Bahnhof steht in den Startlöchern

„Um dagegen mit einer wirksamen Maßnahme entgegenzusetzen, wurde von der ÖBB-Infrastruktur, der ÖBB-Sicherheit, der Polizei und dem Ordnungsamt ein Bereich festgegelegt, in dem – wie am Heiligengeistplatz, im Lendhafen und in der Klostergasse – durch Verordnung ein Alkoholkonsumationsverbot verfügt werden soll“, kündigt Scheider an.