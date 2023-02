Mädchen (11) in Kambodscha starb an Vogelgrippe

Die Elfjährige habe am 16. Februar erste Symptome wie Husten und Halsschmerzen gezeigt. Als sich der Zustand des Mädchens verschlechtert habe, sei es am Dienstag in das nationale Kinderkrankenhaus in Phnom Penh gebracht worden. Dort sei sie am Mittwoch gestorben. Tests hätten ergeben, dass sie mit dem Vogelgrippe-Virus H5N1 infiziert war.