Erster bestätigter Vogelgrippefall in Kärnten

Vor zwei Wochen, am 3. März wurde ein toter Wildvogel im Bezirk Villach Land, in einer jener 64 Kärntner Gemeinden, welche als Risikogebiet eingestuft wurden, aufgefunden. Zur Überprüfung wurde das tote Tier in das Labor der AGES nach Niederösterreich verbracht, wo nach Überprüfung der Subtyp H5N1 (für Vögel stark krankmachend) nachgewiesen wurde. Die Infektion H5N1 konnte beim Menschen bis heute in Europa nicht nachgewiesen werden.