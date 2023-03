Premiere: Erstmals steigt Grazer Football-Derby!

Am 1. April eröffnen die Grazer Giants die Football-Saison in Österreich. Bei den Giganten ist vor dem Ligastart in Telfs fast alles neu. Ebenfalls neu heuer: Erstmals sind zwei steirische Vereine in der höchsten Spielklasse vertreten. Denn die Styrian Bears nahmen den freien Platz in der AFL ein - am 16. Juni prallen die Steirer-Teams aufeinander!