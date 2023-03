So plant Doskozil jetzt den „Putsch“ in der SPÖ

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sorgte am Dienstag für einen Paukenschlag vor dem SPÖ-Showdown in Wien: In einem Brief an seine Parteifreunde kündigte er an, gegen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner antreten zu wollen. Er fordert einen Mitgliederentscheid. Streit ist dabei garantiert.