Wagner-Gruppe rekrutiert sogar schon an Schulen

Journalisten des Online-Portals „Taiga.Info“ überprüften sechs Adressen in Sibirien und stellten fest, dass auch auf dem Gelände von Schulen und Sportclubs Soldaten für den Krieg gesucht werden, wie die unabhängige russische Nachrichtenseite „Meduza“ anführt. Es wird also an Orten mobilisiert, wo Kinder hingehen.