Ihre Nase führte Ermittler zum Depot eines Dealers

Es war Zufall, dass die Polizisten in Traun dem Dealer auf die Schliche gekommen sind. Während sie wegen einer anderen Sache in seiner Wohnung waren, stieg ihnen verdächtiger Geruch in die Nase und sie baten, ob sie nachsehen könnten. Der 23-Jährige stimmte zu und prompt fanden die Ermittler mehr als 400 Gramm Cannabiskraut, eine geringe Menge Hasch, dazu Haschkekse und auch Magic Mushrooms sowie Bargeld, welches aus dem Suchtgiftgeschäft stammt.