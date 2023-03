Hat der Wintertourismus in Oberösterreich Zukunft?

„Es zeigt sich, dass das Thema Klimawandel eine hohe Relevanz für die weitere Entwicklung des Wintertourismus hat und haben wird“, schreibt der Landesrechnungshof. Daher hat er sich in seinem Prüfbericht intensiver damit befasst und stellt dazu fest: „Insbesondere Skigebiete und Wintertourismusdestinationen in niedrigeren Lagen stellt diese Entwicklung langfristig gesehen vor große Herausforderungen. Wintertourismusgebiete werden künftig viel stärker versuchen müssen, das ganze Jahr wirtschaftlich zu nutzen.“ Nicht alles wird mehr möglich sein, oder wie es die Kontrollinstanz des Landes formuliert: Das Land Oberösterreich werde auf politischer Ebene langfristig vor der Entscheidung stehen, welche touristischen Destinationen in Zukunft aus welchen konkreten Überlegungen finanziell unterstützt werden.