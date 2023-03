Niederländer findet tausend Jahre alten Goldschatz

Seit seinem 10. Lebensjahr befindet er sich schon auf Schatzsuche, nun konnte er genau so einen entdecken, freut sich Ruijter (27). „Es war etwas ganz Besonderes, etwas so Wertvolles zu entdecken, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich hätte nie erwartet, so etwas zu entdecken“, sagte Ruijter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters.