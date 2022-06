Neue Bilder von Galeone mit riesigem Goldschatz

Vor mehr als 300 Jahren, am 8. Juni 1708, kam es vor dem Hafen von Cartagena in Kolumbien zu einer Seeschlacht zwischen englischen und spanischen Schiffen. Dabei wurde die spanische Galeone San José in Brand geschossen und sank. Sie war Teil der sogenannten Silberflotte, die aus den Kolonien in Südamerika Silber und andere Schätze nach Spanien brachte. 200 Tonnen Gold, Silber und Edelsteine sollen sich in dem Wrack, von dem jetzt Bilder veröffentlicht wurden (siehe Video oben), befinden.