Vor Temperatursprung: Letzten Flocken kommen

Zwei Wochen lang haben Hochficht und Wurzeralm noch offen, Pisten in der Region Dachstein West und am Feuerkogel sollen bis Ostern den Wintersportlern Freude machen. Doch es könnte eng werden. Väterchen Frost plant zwar diese Woche noch eine Offensive, aber das dürfte das letzte Gefecht dieses Winters in Oberösterreich werden. „Am Mittwoch kommt eine Störung aus Nord-West, und die könnte Flocken bis in die Niederungen bringen“, sagt Thomas Turecek, Meteorologe von Geosphere Austria. Es dürfte aber der letzte Neuschnee dieses Winters, der meteorologisch seit 1. März ja schon in den Frühling übergegangen ist, werden. Denn am Mittwoch schläft der Wind ein, in der Nacht auf Donnerstag wird es noch einmal bis minus acht Grad kalt, in der Nacht zum Freitag erneut leicht frostig, dafür am selben Tag dann ein Temperatursprung von bis zu 20…Grad – nach oben!