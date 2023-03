Steirer mischen beim künstlichen Treibstoff mit

Bei der Technologie sind die heimischen Forscher federführend, nun geht es laut Roth aber darum, die nötigen Investoren vom Standort zu überzeugen. Denn aktuell fließt das große Geld in diesem Bereich eher in die USA oder nach Australien. Die EU habe Aufholbedarf. „Die Politik in Europa ist noch uneins, ob man E-Fuels und Elektromobilität als gleichberechtigt ansieht“, so Roth.