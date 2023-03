E-Fuels: Sackgasse oder Ausweg aus Emissionsfalle?

Österreich sei „das Autoland schlechthin“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag in seiner Rede zur „Zur Zukunft der Nation“ und plädierte nachdrücklich für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Doch womit werden unsere Autos in Zukunft tatsächlich fahren? Sind E-Fuels die Lösung? Ein Pro und Kontra.