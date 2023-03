„Der Wechsel ist nichts, wo man halt durchmuss“

„Es passieren oft Schnellschüsse“

Auch Isabella Woldrich, Psychologin, Autorin und Kabarettistin aus Linz, hat bereits Bekanntschaft mit ihren Wechseljahren gemacht. Ihr persönlicher Buch-Tipp? „Woman on fire“ von Sheila de Liz. „Das hat mir sehr geholfen. Oft ist es ja so: Mit dem Östrogen verschwindet unser Bindungsauftrag und erste Sinnkrisen stellen sich ein. ,Wozu bin ich eigentlich da, ich bin ja eh nur euer Putzfetzen!‘ Dann passieren oft Schnellschüsse. Man lässt sich scheiden oder bricht zuhause alle Zelte ab, um auf einen Selbstfindungstrip in Afrika zu gehen. Dabei würde vielleicht schon ein Mädelsurlaub zweimal im Jahr reichen, damit wir uns besser fühlen“, so Woldrich. „Was ich damit sagen will, ist, dass Körper, Geist und Seele zusammenhängen. Mit Tabletten kann ich nicht mein ganzes Leben verändern, mit positivem Denken nicht die Dysfunktionalität im Körper behandeln. Man muss erkennen, wo der Hebel liegt, an dem man als erstes ansetzen muss, um das eigene Wohlergehen zu fördern. Da ist sehr viel Selbstreflexion notwendig. Es ist aber auch wichtig, zu erkennen, wann man sich Hilfe holen muss.“