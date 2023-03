SPÖ-Führungsfrage: Jetzt prescht Rendi-Wagner vor

Vorgezogener Parteitag wahrscheinlich

Dass Rendi-Wagner auf diesem Weg einen Parteitag in die Wege leiten will, wird in der Partei nicht kommentiert. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist aber hoch. Denn sie hat ihre Bereitschaft, den Parteitag von 2024 vorzuziehen, in den vergangenen Tagen schon bestätigt. Ebenso hat Rendi-Wagner klargemacht, dass sie dort kandidieren will - Auch gegen den roten burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der Ambitionen auf den Chefsessel hat.