Gedenkausfahrt für getötete Mühlviertler Radlerin

Die Trauer und die Bestürzung sind noch immer riesengroß: Ein Lkw-Lenker (57) aus Neuhofen an der Krems hatte am Mittwoch gegen 15 Uhr in Engerwitzdorf an der Kreuzung mit der B 125 die Rennradfahrerin Anita Zobl (39) aus Gallneukirchen übersehen. Die passionierte Sportlerin und Mutter einer sechsjährigen Tochter war am Heimweg von ihrem Arbeitsplatz in Linz. Als der Lkw-Chauffeur nach dem Anhalten an der Stopp-Tafel in die Kreuzung einfuhr, übersah und überrollte er die Radsportlerin mit den Hinterreifen. Die Notärztin konnte nur noch den Tod feststellen.