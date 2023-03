50 Kilo Drogen selbst erzeugt: Dealer (22) gefasst

Umbruch in der Wiener Drogenszene

In der Wiener Drogenszene hat in den vergangenen Jahren ein großer Umbruch stattgefunden. Der Straßenhandel mit Suchtmitteln befand sich noch vor wenigen Jahren größtenteils in den Händen von Dealern aus westafrikanischen Staaten. Diese sind aber in den vergangenen fünf Jahren etwa weitgehend von Drogenhändlern aus den Staaten des Westbalkans verdrängt worden.