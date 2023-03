Suche nach neuem Gastgeber für den Hofwirt

„Es gibt schon einige Bewerber“, sagt Bürgermeister Konrad Pieringer. Eine Entscheidung ist aber noch nicht in Sicht. Ein Problem kristallisiert sich dabei heraus: „Jeder hat Probleme, geeignete Mitarbeiter zu finden“, so der Stadtchef. Für ihn wäre der Betrieb als Familienunternehmen die geeignetste Variante. Wegen der Größe der Lokalität würde man zwischen vier und sechs Personen benötigen. „Ich will aber nicht mit Gewalt einen neuen Wirten. Wer es übernimmt, sollte auch eine Perspektive haben. Deswegen gehen wir das in Ruhe an“, erklärt Pieringer. Nach derzeitigem Stand gehen beim Hofwirt im Zentrum mit Ende März vorerst die Lichter aus. Das alte Gebäude wurde vor ein paar Jahren aufwendig renoviert.