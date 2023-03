Kindergarten-Skandal: So liefen die Kontrollen ab

In Summe alles nicht in Ordnung, jedoch eher Bagatellen im Vergleich zum mutmaßlichen Fördermissbrauch in Millionenhöhe. Den hat erst der Stadtrechnungshof aufgedeckt. Im Februar. Doch die Missstände reichen viele Jahre zurück. So hatten etwa Baufirmen (ebenfalls pleite) die Lebensmittel angeliefert. Die montlichen Beiträge der Eltern wurden in bar (!) einkassiert.



Mitglieder der Betreiber-Familie hatten eigene Räumlichkeiten zu völlig überzogenen Preisen an den Kindergarten (also sich selbst) vermietet. Private Verkehrsstrafen wurden laut Stadtrechnungshof aus der Kindergartenkasse bezahlt.