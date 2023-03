Causa Minibambini: „Stadt Wien lässt uns alleine“

An der MA-10-Helpline (01/90 500 20) sind bisher 560 Anrufe zu Minibambini eingegangen - die meisten von Familien, die verzweifelt Betreuungsplätze suchen. 44 kommen in städtischen Einrichtungen unter, die übrigen werden an private Organisationen weitergereicht. Warum übernimmt nicht die Stadt die Minibambini-Lokale und betreibt sie weiter?