Endgültiges Aus für Wiens Minibambini-Kindergärten

Stadt fordert Geld im Konkursverfahren zurück

Die Stadt versichert, dass es für alle Kinder freie Plätze gebe. 39 Millionen Euro hat Wien an Minibambini Subvention ausbezahlt. Im Konkursverfahren würden Ansprüche geltend gemacht, so ein Sprecher von Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (Neos). Wie hoch, ist offen. Kritiker fragen sich, wie die mutmaßliche Veruntreuung von Steuergeld in derart großem Stil so lange unentdeckt bleiben konnte. Wurden Magistratsmitarbeiter „geschmiert“? „Diese Gerüchte können wir nicht bestätigen“, heißt es. Dennoch hat die MA 10 eine interne Prüfung angesetzt.