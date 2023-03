„Minibambini“-Skandal: Alles bleibt in der Familie

Rund 39 Millionen Euro hat der Kindergarten-Betreiber Minibambini zwischen 2010 und 2022 an Steuergeldern bekommen. Verwaltet wurde dieser Geldregen durch eine einzelne Familie. In allen strategisch wichtigen Positionen (Obfrau, Personal, Management, Projektleitung, Infrastruktur, Büro, etc.) sitzen Familienangehörige (siehe Grafik).