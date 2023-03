Schmerzensgeld für Opfer nach Rallye-Unfall

Wegen Fahrfehlers in Menschenmenge gekracht

Wegen eines Fahrfehlers verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug bei dem Bewerb in der Sportarena Falkert in der Ortschaft Patergassen im Gemeindegebiet von Ebene Reichenau. Er krachte direkt in eine Personengruppe. In diesem Bereich hätten Baumstämme das Ausbrechen des Wagens in die Zuschauergruppe verhindern sollen. Die Zuschauer waren durch Baumstämme gesichert, doch genau an der Stelle, wo der Unfall passierte, lagen keine.