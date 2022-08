Nach der Rallye: Staatsanwalt prüft den Unfall

Nach dem verheerenden Rallyeunfall mit elf zum Teil schwer verletzten Zuschauern am Samstag in der Sportarena Falkert in Patergassen (wir berichteten), wurde ein Kfz-Sachverständiger von der Staatsanwaltschaft mit der Untersuchung des Fahrzeuges und des Unfallortes beauftragt. „Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der Lenker offensichtlich die Kontrolle über das Auto verloren“, sagt Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, die wegen grob fahrlässiger Körperverletzung die Ermittlungen aufnahm.