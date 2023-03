Im Hexenkessel ein eigenes Süppchen kochen

Mit der 1:0-Serienführung machten sich die Eisbullen bereits am Donnerstag auf den Weg nach Szekesfehervar. Wo heute das erste Auswärtsspiel im Viertelfinalduell (best of seven) wartet. In der „Icebox“ genannten Eishalle, in der bis zu 3500 Anhänger der „Teufel“ immer für eine „Hockey Night“ der besonderen Sorte sorgen.