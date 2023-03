Fast taube Rentnerin überhörte Brandmelde-Alarm

Ein 26-Jähriger aus Neuhofen an der Krems meldete am kurz vor 17 Uhr telefonisch bei der Polizei, dass aus der Wohnung seiner 70-jährigen Nachbarin seit etwa 20 Minuten der Rauchmelder „Alarm“ gebe. Die Polizisten fuhren sofort zu dem Mehrparteienhaus und bemerkten bereits im Stiegenhaus Brandgeruch. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es den Beamten über einen in der Schlüsselbox vor der Wohnungstüre hinterlegten Wohnungsschlüssel in die Wohnung zu gelangen.