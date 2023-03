Unter Druck: Haie müssen in Wien zurückschlagen

Mander, ‘s isch Zeit

Abhaken, neu ausrichten und am Freitag in Wien gewinnen. Ganz nach dem Andreas-Hofer-Motto: „Mander, ’s isch Zeit!“ Denn bei einem 0:2 in der Serie würde es für die Tiroler schon verdammt schwierig werden.

„Wir müssen daran glauben, von Beginn an Druck machen, es diesmal aber 60 Minuten durchziehen“, erklärte Jakubitzka.