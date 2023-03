Duell gegen Caps: Haie wollen ein Feuerwerk zünden

Kaum einer in der Mannschaft verfügt über so viel Playoff-Erfahrung wie Team-Oldie Martin Ulmer. „Bei mir wird der Bart halt schon grau“, meinte der 34-Jährige gut gelaunt, ist voller Vorfreude: „Es ist die geilste Zeit, mehr kann man eigentlich nicht sagen.“ Als „alter Hase“ weiß er genau, was so eine Serie alles bringen kann.