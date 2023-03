Angeklagte Komplizin: „Ich machte mit aus Liebe“

Frau muss in Therapie

Die heute 18-Jährige, die 25 Tage in U-Haft verbrachte und eine Pharmazie-Lehre begonnen hat, wurde zu 15 Monaten bedingt plus Bewährungshilfe plus Psychotherapie verurteilt. Gegen den Mann wurden in einem Aufwaschen auch Schuldsprüche in zwei laufenden Verfahren gefällt – Fälschen des Leumundszeugnisses und Diebstahl eines iPhones: Macht in Summe 30 Monate unbedingt. Beide akzeptierten.