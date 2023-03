Sturm zieht ab, aber der nächste bereits auf

Dies ändert sich auch am Samstag nicht. Der Wind weht zunächst in der Nordhälfte stürmisch aus westlichen Richtungen, im Westen lässt er aber rasch nach, im Osten erst am Nachmittag. Den ganzen Tag über eher schwach windig bleibt es im Süden. Vor allem an der Alpennordseite muss mit zeitweisem Regen oder Schneefall gerechnet werden. Tagsüber setzt sich abseits vom Bergland nach und nach die Sonne durch, am meisten im Süden. Es bleibt kühler als zuletzt, mit Höchstwerten bis zu elf Grad.