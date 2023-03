Ließ Kind verdursten: IS-Frau droht härtere Strafe

Der deutschen IS-Rückkehrerin Jennifer W. droht eine härtere Strafe, weil sie 2015 im Irak ein jesidisches Mädchen in sengender Hitze angekettet sterben ließ ohne einzuschreiten. Das Oberlandesgericht München hatte die Frau zu zehn Jahren Haft verurteilt. Dieses Urteil hob der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag teilweise auf. Es gebe durchgreifende rechtliche Bedenken gegen die Annahme eines minderschweren Falles, so Richter Jürgen Schäfer.