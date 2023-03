„Ohne Liebe ist doch das Leben nicht lebenswert“

In Graz und New York hat die dreifache Mama ihr „neuestes Baby“ aufgenommen. In die USA geht’s auch Ende März wieder – für ein paar Konzerte an der Ostküste. Es gibt heuer aber auch viele Auftritte in Österreich. Was bedeutet ihr Heimat? Kopmajer ist ja in Schladming geboren, im Ausseerland aufgewachsen, lebt in der Oststeiermark. „Ich liebe die Steiermark. Dieses Land hat so viel Schönes zu bieten, hier kann ich Kraft tanken.“ Den heurigen Skiurlaub verbrachte sie übrigens mit der Familie in der Ramsau.