Erdbeben-Drama: „Ein Freund ist leider gestorben“

„Meine Familie ist aber in Graz geblieben, zu Ostern werde ich sie wieder besuchen“, erzählt Dag, der beim Erdbeben Glück im Unglück hatte. „Ich habe aus meiner Spieler-Zeit noch eine Wohnung in Gaziantep, sie hat was abbekommen. Ist nicht so tragisch, ein guter Freund von mir ist leider ums Leben gekommen.“ Zwei Mannschaften aus dem Bebengebiet sind aus der Meisterschaft, die drei Wochen unterbrochen war, ausgestiegen. „Erst letztes Wochenende haben wir den Spielbetrieb wieder aufgenommen.“