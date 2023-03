Nach dem Sturm glätten sich nun die Wogen

„Krone“: Zum ersten Mal ist eine ganze ländliche Region Kulturhauptstadt. Was sind Vor- oder Nachteile?

Elisabeth Schweeger: Ich würde nicht in Vor- und Nachteile kategorisieren, sondern die Menschen dazu einladen, sich dem Spannungsfeld bewusst zu sein. Der Titel „Kulturhauptstadt Europas“ wird seit 1985 an Städte und Regionen in Europa verliehen. Erstmals in der Geschichte findet sie 2024 in einer inneralpinen, ländlich geprägten Region statt. Die Bannerstadt Bad Ischl plus 22 weitere Gemeinden in Oberösterreich und der Steiermark stellen sich den Herausforderungen der Zukunft, entwickeln eine Kulturregion, und versuchen durch das Zusammenwirken von Kunst, Kultur, Wirtschaft und Tourismus die Region zu stärken.