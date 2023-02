Das Salzkammergut zwischen Himmel und Hölle

„Krone“: Sie sind in Ebensee aufgewachsen, was ist Ihre stärkste Erinnerung?

Christian Rainer: Ebensee ist meine Heimat. Das ist der Ort, wo man zum ersten Mal liebt und hasst, sich fürchtet und freut. Das weiße Wasser der Schneeschmelze ist so etwas wie Muttermilch.