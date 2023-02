„Das Salzkammergut ist keine Mormonenhauptstadt“

Sie fordern zudem mehr Beschäftigung mit der Vergangenheit. Es gibt aber Programmpunkte von 2024 zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Was fehlt Ihnen denn da besonders?

Die NS-Vergangenheit ist ein tragischer Teil der Geschichte. Es gab aber auch den Widerstand und vor allem in letzter Stunde die Rettung der Raubkunstgüter im Bergwerk Altaussee, was viel zu kurz kommt. Aber Geschichte ist darüber hinaus eben mehr: Von der Unterzeichnung der Kriegserklärung an Serbien am 28. Juli 1914 bis zur eben erwähnten glückhaften Rettung der Raubkunstgüter am 6. Mai 1945.