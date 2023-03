Schweizer landete mit seinem Auto im Straßengraben

Am Dienstag gegen 15.10 Uhr fuhr ein in der Schweiz wohnhafter Mann mit seinem Pkw auf der L41 von Lustenau kommend in Richtung Wolfurt. Durch eine kurze Unachtsamkeit verlor der 70-jährige Lenker die Kontrolle über seinen Wagen und kam rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge fuhr er in den dortigen Riedgraben.