So läuft der Koalitionspoker in NÖ gerade wirklich

Während so mancher Beamter am Freitag um 14 Uhr das St. Pöltner Landhaus in Richtung Wochenende verließ (oder bereits verlassen hatte), ging der Arbeitstag für die Koalitionsverhandler bei der ÖVP und der SPÖ erst so richtig los. Einzelne Beisitzer mussten danach sogar Termine verschieben, da die Gespräche bis in die Abendstunden hineinreichten. Und das hatte sich zuvor nicht wirklich abgezeichnet. Mitte der Woche hatte es, wie man aus schwarzen Verhandlerkreisen hört, nämlich „gerumpelt“ bei den ersten Verhandlungen. Das war auch aus SPÖ-Kreisen ähnlich zu hören, letztlich aber wohl für beide Parteien nicht wirklich überraschend.