„Große“ Koalition in NÖ droht jetzt zu scheitern

Bundesstreit auf Landesebene?

Am Dienstag ist wieder verhandelt - dabei aber auf der Stelle getreten worden. In den Reihen der ÖVP sorgt das für Unruhe. Bremsklötze seien die „praktisch unfinanzierbare Jobgarantie“ und die Erkenntnis, dass die Roten sich mit der „Oppositionsrolle“ anfreunden könnten. „Ich habe das Gefühl, dass von manchen in der SPÖ versucht wird, den aktuellen Richtungsstreit innerhalb der Bundes-SPÖ ins Land zu tragen. Indem sie bewusst unverrückbar Hürden aufbauen, um es sich in der Opposition einzurichten“, erklärt Chefverhandler Jochen Danninger.