Kiew und Moskau tauschten über 200 Gefangene aus

„So wie wir uns an jeden besetzten Winkel unseres Landes erinnern, erinnern wir uns an jeden einzelnen Menschen in russischer Gefangenschaft. Wir werden dafür sorgen, dass sie alle freilassen werden“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner allabendlichen TV-Ansprache (siehe Video oben) am Dienstagabend.