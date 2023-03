Wiener Tafel: Mehr Kunden, weniger Spenden

Während sich die Konten der Energieriesen füllen, herrscht in den Börserln der Wiener Ebbe. Viele können sich das Essen nicht mehr leisten. Eine Entwicklung, die sich in der Jahresbilanz der Wiener Tafel, die Lebensmittel vor der Entsorgung rettet und damit Sozialeinrichtungen in Österreich versorgt, bemerkbar macht. 40 Prozent mehr Kunden mussten im vergangenen Jahr gegenüber 2021 versorgt werden. Alexandra Gruber, Geschäftsführerin der Wiener Tafel: "Gerade Armutsgefährdeten setzt die massive Teuerung bei Heizkosten, aber auch bei Lebensmitteln und Hygieneprodukten besonders zu.