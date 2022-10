Österreich: Schon jedes vierte Kind ist arm!

Die Zahlen sind erschütternd, und sie steigen täglich. Von den 243.000 Kindern zwischen 0 und 4 Jahren, die in Österreich in einer Betreuungseinrichtung sind, sind schon 69.000 von Armut betroffen. Also mehr als jedes 4. Kind! Dabei sind die aktuellen Teuerungen in diesen Zahlen noch gar nicht inkludiert. Auch die großen finanziellen Herausforderungen bei den Strom- und Gasabrechnungen kommen bei vielen Familien erst jetzt im Herbst und Winter noch obendrauf. Dass Armut aber mehr ist als nur Geldmangel, zeigt die neueste Umfrage unter 500 Kindergartenpädagogen, die Montagvormittag von der Volkshilfe und den Kinderfreunden vorgestellt wurde.