Erneut zwei schwere Skiunfälle in Gargellen

Der erste der beiden Unfälle geschah am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr im Skigebiet „Schafberg“ in Gargellen. Bei der Abfahrt in Richtung Talstation Kristallbahn stieß ein Geschwisterpaar aus dem Montafon aus unbekannter Ursache zusammen und stürzte. Die beiden - 49 und 60 Jahre alt - verletzten sich dabei so schwer, dass sie mit zwei Rettungshubschraubern in das Landeskrankenhaus Feldkirch bzw. Bludenz geflogen werden mussten.