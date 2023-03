Das beste Aufbauspiel bekommt einen Nachfolger

Im Trailer sehen Sie die offizielle Ankündigung für „Cities: Skylines 2“ und erste Szenen aus dem neuen Aufbauspiel. Die zeigen vor allem eine gegenüber dem acht Jahre alten Original massiv aufpolierte Optik mit wesentlich höherem Detailgrad. Spielerisch will man weiterhin viel Tiefe bieten: Die Entwickler versprechen in der Ankündigung „das realistischste Städtebauspiel“ in einem „epischen neuen Maßstab“.