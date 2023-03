„Am Ende geht es nicht darum, schön zu spielen“

Salzburgs 4:2 in Hütteldorf gegen Rapid war der siebente Bundesliga-Sieg der Bullen in Folge. Ein Erfolg, der knapper war, als es das Ergebnis vermuten lässt. Nach der frühen Führung durch Nicolas Seiwald (4.) ließen die Mozartstädter den Rekordmeister über weite Strecken der ersten Halbzeit gewähren. „Wir haben es versäumt, die nötige Konsequenz an den Tag zu legen“, analysierte Trainer Matthias Jaissle danach. Auch Goalie Philipp Köhn, der seine Mannschaft mit einer doppelten Glanzparade vor einem Rückstand bewahrte, sah das so. „Wir sind super gestartet, haben dann aber nachgelassen.“