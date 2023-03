Loderndes SPÖ-Feuer | Ausgespielt

Ausgespielt. Da gewinnt einer eineinhalb Prozentpunkte, bleibt aber weiter unter 20 Prozent - und steht als strahlender Sieger da. So passiert am Sonntag mit dem netten Herrn Gruber, dem ÖVP-Kandidaten zur Kärntner Landtagswahl. Ein anderer legt 4,4 Prozentpunkte zu - und keiner jubelt, nicht einmal er selbst. So passiert mit Gerhard Köfer, dem Chef der Partei Team Kärnten. Ende September des Vorjahres ließ sich der ÖVP-Spitzenkandidat Anton Mattle am Tiroler Wahlabend bejubeln. Er hatte gerade knapp 10 Prozentpunkte verloren… Da schüttelt der Österreicher den Kopf. Wie kommt es zu solchen bizarren Wahrnehmungen von Wahlergebnissen? Weil sie stets in Relation zu den Umfragen gesetzt werden! So hatten Meinungsforscher der ÖVP in Tirol einen Absturz auf unter 30 Prozent vorhergesagt - was dann dem Ergebnis von knapp 35 Prozent einen gewissen Glanz verlieh. In Kärnten prognostizierte man der ÖVP den Fall bis zur Einstelligkeit und auf Platz 4. Am Sonntag wurden es statt 9 bis 11 dann 17 Prozent und Platz 3. Während das Team Kärnten zwar stark dazugewann, aber die Prognosen - Platz 3 bei 11 bis 13 - verpasste. Was lernen wir daraus? Die sogenannte „Wahlforschung“ nur ja nicht zu ernst zu nehmen. Und stets zu bedenken, dass die Meinungsforscher auch immer wieder in Diensten von Parteien stehen. Und so auch deren Spiel betreiben. Mit einer Mega-Schlappe wie in Kärnten dürften sie aber ohnehin bald ausgespielt haben.