Kaiser entschuldigt sich für Wahlergebnis

Landeshauptmann Peter Kaiser hat persönlich die Verantwortung für das Wahlergebnis in Kärnten übernommen und will sich nicht an der Performance der Bundespartei abputzen. Am Sonntagabend meinte der sozialdemokratische Landeschef, dass er gehofft habe, „mit einem respektableren Ergebnis auch zur Beruhigung der SPÖ insgesamt“ beitragen zu können. Das sei ihm leider nicht gelungen. „Das tut mir leid“, so Kaiser.