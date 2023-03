Tiroler Genossin wendet sich gegen Doskozil

Doskozil solle „endlich einmal an irgendeinem Gremium auf Bundesebene teilnehmen und dort offen seine Kritik kundtun“, forderte die Vorarlberger Genossin Gabriele Sprickler-Falschlunger. „Er ist nicht Manns genug, eine Diskussion in den Gremien zu führen. Er versteckt sich im Burgenland und hat nicht die Courage, über die Grenze zu kommen und an den Sitzungen teilzunehmen“, erklärte die Sprickler-Falschlunger noch am Wahlabend.