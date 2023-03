Rendi-Wagner: „Es ist ein Ergebnis, das schmerzt“

Stimmenverluste „werden genau analysiert“

Den Salzburger SPÖ-Chef David Egger interessierten keine Personaldiskussionen, wie er in einer Reaktion betonte. Er konzentriere sich auf die bevorstehende Landtagswahl in Salzburg am 23. April. Ihm gehe es um die Alltagsprobleme der Salzburger und nicht um Personaldebatten. Was das Kärnter Wahlergebnis aber eindeutig zeige: Die Politik habe ein „Glaubwürdigkeitsproblem“. Daran müsse man arbeiten - und zwar nicht nur bei den Sozialdemokraten, sondern in allen Parteien.